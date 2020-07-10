في يوم واحد.. ضبط 176 قطعة سلاح ناري و196 قضية مخدرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري، 196 قضية مخدرات وتنفيذ 76097 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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