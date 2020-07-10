ضبط صاحب صالة ألعاب رياضية لترويج مكملات غذائية مهربة جمركيا بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية، صاحب صالة ألعاب رياضية، لقيامه ببيع مكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة للقانون. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام صاحب ومدير صالة ألعاب رياضية بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف صالة الألعاب المُشار إليها وبتفتيشها تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية "مكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع" مختلفة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر ومحظور دخولها البلاد، وتم تقدير قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة بمعرفة اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بمبلغ 120 ألف جنيه، وبمواجهة صاحب الصالة أقر بالواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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