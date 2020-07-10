ضبط طالب نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء لاستدراج السيدات عبر "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من ضبط طالب–مقيم بدائرة المركز لإضطلاعه بتدشين قناتين على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" وقيامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب للواقعة وإضطلاعه بنشر مقاطع فيديو لعدد من السيدات فضلاً عن استقطابه لعدد منهن من خلال المحادثات الإلكترونية بهدف الاستفادة المادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية.