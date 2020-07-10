محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية، لمنطقة سجون برج العرب تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى اصطحاب أجهزة "أشعة- تحاليل" .
وقد أسفرت جهود أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف على العديد من النزلاء وصرف العلاج للمرضى، كما تم إجراء الكشف الطبي على كافة العاملين به، وتم إعادة إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة مرافق منطقة سجون برج العرب من بينها (عنابر النزلاء، المكتبات، المطابخ، المستشفيات، العيادات الخارجية).
تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمراراً لأوجه الرعاية الطبية المقدمة لنزلاء السجون، وبما يضمن أفضل مستويات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. قافلة طبية للكشف على العاملين ونزلاء سجن برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.