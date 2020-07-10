لمواجهة كورونا.. قافلة طبية للكشف على العاملين ونزلاء سجن برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية، لمنطقة سجون برج العرب تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى اصطحاب أجهزة "أشعة- تحاليل" .

وقد أسفرت جهود أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف على العديد من النزلاء وصرف العلاج للمرضى، كما تم إجراء الكشف الطبي على كافة العاملين به، وتم إعادة إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة مرافق منطقة سجون برج العرب من بينها (عنابر النزلاء، المكتبات، المطابخ، المستشفيات، العيادات الخارجية).

تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمراراً لأوجه الرعاية الطبية المقدمة لنزلاء السجون، وبما يضمن أفضل مستويات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.