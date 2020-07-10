البيئة تشكل لجنة عاجلة لمعاينة شاطئ منطقة كليوباترا بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر المسئولة عن تجميع المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها بمحافظة الإسكندرية.

وتحركت اللجنة المشكلة من وزارة البيئة إلى الشاطئ المذكور الذي تبين من الصور المنشورة بأنه شاطئ منطقة كليوباترا، وأسفرت المعاينة عن وجود كميات قليلة من القمامة والمخلفات في المنطقة المحصورة بين سور الكورنيش وحواجز الأمواج في المنطقة المشار إليها نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة للمواطنين المتواجدين بالمكان وإلقاء مخلفات الطعام.

وتبين وجود كميات طفيفة من المخلفات البلاستيكية والأكياس الطافية على المياه من المرجح أن تكون قد وصلت للمياه من الشاطئ بفعل الرياح،وقد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي آثار لأي بقع زيتية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة من وزارة البيئة بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، كلفت أحد الغطاسين بتجميع هذه المخلفات الطافية باستخدام بعض الشباك.

وقامت شركة نهضة مصر بتجميع المخلفات الصلبة الموجودة فى المنطقة المحصورة بين سور الكورنيش وحواجز الأمواج بكامل المنطقة، وتم التفتيش على الكافتيريا الموجود بالمنطقة للتأكد من عدم وجود صرف لها على البحر، ومراجعة عقود التخلص من المخلفات الصلبة وصلاحيتها ومن وجود تعاقد مع شركة الصرف الصحي لكسح الصرف الصحي الخاص بالكافتيريا.

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وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة قامت بعمل مسح ميدانى للشواطئ غرباً عكس اتجاه التيارات المائية حيث تم التأكد من نظافة مياه البحر وعدم وجود أي مخلفات طافية حتى منطقة الشاطبي، كما تم التأكيد على الإدارات المعنية بمحافظة الإسكندرية بضرورة المتابعة اليومية لتجميع المخلفات الصلبة بطول الكورنيش.

ونفذت الوزارة مراجعات لجميع أنشطة ميناء الإسكندرية البحري للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئية اللازمة والحيلولة دون وصول مخلفات إلى مياه البحر قد تحملها التيارات المائية إلى الشواطئ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة تقوم بدور تخطيطي وتنظيمي ورقابي بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية في مصر، وذلك من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لها، كما تقوم ببعض التداخلات وذلك بالتعاون مع الأجهزة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

وأهابت وزارة البيئة، بالمواطنين بضرورة الالتزام بعدم إلقاء أي مخلفات بمياه البحر أو بالشواطئ والالتزام بإلقائها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على الشواطئ والأماكن العامة من التلوث نظراً لتأثيراتها السلبية على الكائنات البحرية وعلى المظهر الجمالي للشواطئ.

وقالت وزارة البيئة، إن الكاتب والروائي يوسف زيدان، تقدم بالشكر لوزارة البيئة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد تلبية القائمين بالوزارة لما نشره الكاتب على صفحته من وجود مخلفات وزيوت بأحد شواطئ الإسكندرية .