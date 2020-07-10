أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 121 شاباً في البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 121 شاباً في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، عن تعيينها لعدد من شباب الخريجين بإحدى شركات القطاع الخاص، في إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر 121 شاباً منهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 156 شابا.

وأشار سعيد عبد الراضي مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 7 تراخيص عمل الأجانب يعملون في نطاق المحافظة وتجديد 13 تراخيصا، موضحا في تقريرها للوزير عن ما قامت به المديرية خلال يونيو الماضي أنه تم من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش علي 94 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير عدد 3 محاضر تفتيش عمالي.

وأشار إلى أن المديرية تلقت 30 شكوى جماعية ، وتم تسويتها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية .

اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1420 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

Advertisements

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل علي متنها 3549 راكبا إلى مطارات 76 دول : مصر ، والإمارات ، ولبنان ، والهند ، النيبال، وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1420 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط ، سوهاج ، والإسكندرية، والأقصر، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1420 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 8:40 علي الكويتية رحلة رقم 1541 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة ، والثانية علي المصرية رحلة رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45 وعلي متنها 260 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة .

أما الرحلة الثالثة رقم 541 علي الكويتية قيام من الكويت 14.15 وعلي متنها 290 عاملا ، وصول القاهرة ، والرحلة الرابعة علي الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05علي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج ، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وتصل مطار الإسكندرية ، وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة علي العربية - مصر ، رحلة رقم 210 قيام من الكويت 19:20 وتصل إلي مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الثامنة الجزيرة ، رحلة رقم 1707 قيام من الكويت 20:15 وتصل إلى مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.