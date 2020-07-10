أخبار مصر | اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1420 عاملا عالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1420 عاملا عالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بدولة الكويت، تقريرا بوصول 8 رحلات وعلى متنها 1420 مصريا من العالقين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 19 رحلة طيران تحمل علي متنها 3549 راكبا إلى مطارات 76 دول : مصر ، والإمارات ، ولبنان ، والهند ، النيبال، وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1420 عاملا مصريا من العالقين.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ8 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وأسيوط، سوهاج، والإسكندرية، والأقصر، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1420 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 8:40 على الكويتية رحلة رقم 1541 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة، والثانية على المصرية رحلة رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45 وعلى متنها 260 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة رقم 541 علي الكويتية قيام من الكويت 14.15 وعلى متنها 290 عاملا، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05 على متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السادسة على الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وتصل مطار الإسكندرية، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على العربية - مصر، رحلة رقم 210 قيام من الكويت 19:20 وتصل إلى مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة الجزيرة، رحلة رقم 1707 قيام من الكويت 20:15 وتصل إلى مطار الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.