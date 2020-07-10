أخبار مصر | التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية؛ إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة التاريخ، للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ونوه بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وخلال الاجتماع، قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوى السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي.

وأجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة منطقية في ضوء ما درسه الطالب تعتبر إجابة صحيحة في أسئلة النقد والتقييم ويحصل الطالب علي الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.

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وبالنسبة لأسئلة "بم تفسر"، أقرت اللجنة أنه يكتفى بذكر سببين فقط في حال إذا كانت الإجابة لها أكثر من سبب، وتحسب للطالب الدرجة كاملة.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة التاريخ يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020.

وقام الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بطرح سؤال في نهاية الاجتماع على موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية، هل أسئلة الامتحان كانت شاملة لكل وحدات المنهج.

وجاءت الإجابة بأن الأسئلة كانت شاملة لكل جزيئات المنهج، وتقيس المفاهيم التاريخية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، ومراعاة كل الفروق، وإتاحة الفرص لجميع الطلاب، وفي ضوء نتيجة العينة العشوائية سيتم اعتماد نموذج الإجابة أو تعديله.

وحضر الاجتماع الأستاذ أشرف عبد المنعم مدير عام تنمية الدراسات الاجتماعية، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة التاريخ.