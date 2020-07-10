أخبار مصر | "الشباب" تستضيف علي الدين هلال في لقاء حول انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب" تستضيف علي الدين هلال في لقاء حول انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استضافتها، الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، ضمن اللقاء الحواري الأول "أون لاين" ضمن سلسلة برامج الوعي بالاستحقاقات الدستورية القادمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة بإعداد الشباب وتنميتهم سياسيًا، والعمل على تفعيل دورهم في المشاركة الإيجابية في جميع القضايا المجتمعية

وأعلنت الوزارة الشباب أن اللقاء الحواري الأول من المقرر أن يعقد يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا على مسرح الوزارة.

ويناقش اللقاء قانون انتخابات مجلس الشيوخ، والأسس والضوابط والقواعد المنظمة للترشح لمجلس الشيوخ، ومهام المجلس والأدوار المنوطة به، فضلًا عن الحديث حول مختلف القضايا والتحديات الراهنة التى تواجه البلاد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك فى لقاء تفاعلي تبثه وزارة الشباب والرياضة أون لاين عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومن ناحيته، أكد الدكتور أشرف صبحي، إطلاق الوزارة لسلسلة من اللقاءات الحوارية "أون لاين" بمشاركة عدد من الرموز الوطنية والمسئولين لفتح باب الحوار مع الشباب في مختلف المجالات في صورة تساهم في خلق جيل واعِ مشارك بإيجابية في صنع القرار، والعمل على التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية، وتنمية الوعي السياسي لدى أكبر عدد من الشباب.

وأوضح تكليفاته لمديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالتوسع فى اللقاءات والمنافشات الحوارية "أونلاين" مع الشباب والفتيات للتعرف على أرائهم ومتطلباتهم، ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا، وتوسيع قاعدة المشاركين من تلك اللقاءات فى ضوء الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول لأعداد كبيرة من المستفدين، وضمن التحول الرقمي لبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة.

وكان عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساءا بديوان الوزارة، اجتماعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر في أول اجتماع للمجلس بعد قرار تشكيله؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتشغيل وإدارة مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير، أن تشكيل اتحاد مراكز شباب مصر راعي أن يضم في عضويته مجموعة من الخبرات المتنوعة؛للمساهمة في تنفيذ مستهدفات الوزارة على مستوى تطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع المحافظات.