أخبار مصر | نقيب الأشراف يشيد بـ"حسم 2020": رسالة لأي معتد على مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب الأشراف يشيد بـ"حسم 2020": رسالة لأي معتد على مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت نقابة السادة الأشراف على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بتنفيذ القوات المسلحة، المناورة "حسم 2020"، عبر تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، والتى استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وقال وكيل أول مجلس النواب، في بيان اليوم الجمعة: إن تلك المناورة تستهدف الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا، والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات؛ وتؤكد على جدية الردع لأعداء الوطن، ما يجعلها رسالة لكل من تسول له نفسه، التعدي على سيادة مصر وحقها أمنها القومي وأمن أشقائها.
وأضاف أن مصر لديها جيش يدافع عنها، قوامه الشعب كله، ونفتديه بكل ما نملك، مثمنا جهود القيادة المصرية في الارتقاء بمستوى الجيش المصري ووضعه ضمن قائمة الجيوش الأقوى عالميًا، وجعله استمرارًا لمسيرة التأهيل والاستعداد الجيد لخوض أعتى الحروب، وفي كافة الأصعدة وفي ذات الوقت لا يعرف الاعتداء أو الانتهاك على سيادة الآخرين كما يفعل البعض تحقيقًا لأطماعه، ما جعله يتبوأ المكانة التاسعة، بين الجيوش الأقوى في العالم.
ووجه التحية والتقدير لرجال مصر من قادة وأبناء القوات المسلحة على ما يبذلونه من تضحيات، تبرهن أن لهذا الوطن درع وسيف قادر بصدق على الدفاع عن أرضه وسمائه وبحاره ونهره، من أي تهديد وخطر يدبره قوى الشر، كما نجحت من قبل في تطهير سيناء مرارًا وتكرارًا من خطر الإرهاب والميلشيات المسلحة، لترسخ بدلًا من مخطط خرابها وتدميرها، مشروعات تنموية شاملة تخطو بمصر نحو المستقبل الذي يطمح له أهله وتأكيد على العهد الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم أن لبى نداء الشعب في الـ 30 من يونيو والـ3 من يوليو 2013.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، وشعبها ويوفق ولاة أمورها إلى كل خير، ويرد كيد كل معتد وخائن.
تعافي 512 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.