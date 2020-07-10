أخبار مصر | رئيس "المعاهد التعليمية": أطباء مستشفى الأحرار أبطال من طراز خاص

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "المعاهد التعليمية": أطباء مستشفى الأحرار أبطال من طراز خاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية: إن مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق من الوحدات المنضمة حديثا للهيئة وتحظى بكامل الاهتمام لتطوير الخدمة الصحية المقدمة بها لخدمة أبناء محافظة الشرقية.

وأضاف في بيان اليوم، أننا نحرص دوما على إمدادها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة للارتقاء بالخدمة المقدمة وتوفير رعاية طبية مميزة للمرضى المترددين عليها، وفى سبيل ذلك تم إمداد المستشفى بعدد (٢) ماكينة قلب صناعى لعمليات القلب المفتوح لتوفير خدمة طبية جديدة على أعلى مستوى من التطور.

وتابع أنه من ناحية أخرى، فإن أبطال المستشفى من الطواقم الطبية لا يدخرون جهدا لخدمة أهلنا من المرضى ودائما متواجدين بالصفوف الأولى في معركة الوطن لمكافحة فيروس كورونا المستجد ويضربون يوميا اروع الأمثلة فى التفانى والإخلاص.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية قامت الطواقم الطبية بالمستشفى من مختلف التخصصات بالعديد من التدخلات الجراحية الناجحة، حيث قاموا بإجراء ولاده قيصرية جديدة لحامل مصابة بفيروس (كوفيد-19) نظرا لأن مستشفى الأحرار التعليمى الوحيدة التي تستقبل طوارئ الولادة بمحافظة الشرقية للحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد وتمت العملية بنجاح وحالة الأم والطفل مستقرة.

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ونوه بإجراء عملية تفريغ نزيف بالمخ بعمليات الطوارئ لمريض مصاب بكورونا عمره 75 عاما، وتم خروجه إلى الرعاية المركزة وحالته مستقرة.

كما حضر إلى المستشفى مريض عمره 37 سنة وهو يعاني من انقطاع بولي وخلل بوظائف الكلى لوجود حصوة بحوض الكلى اليسرى وحصوة بأعلى الحالب الأيمن ويحتاج إلى عملية طارئة لتركيب دعامات بالحالبين وبعد عمل الفحوصات تبين إصابته بفيروس كورونا وتم تنفيذ العملية بنجاح وتركيب الدعامات وخروج المريض بحالة جيدة.

وأضاف أنه تم إجراء تدخل جراحي دقيق جدًا في جراحه الأوعية الدمويه في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الأحرار التعليمي حيث وصل إلى طوارئ المستشفى مريض يبلغ من العمر 69 سنة مريض بفيروس كورونا المستجد يعاني نزيف حاد نتيجة انفجار الشريان بالكوع الأيسر وانفجار بالوصلة الوريدية الشريانية المستخدمة في الغسيل الكلوي.

ولفت إلى أنه على الفور، تمت مناظرته بواسطه أطباء الطوارئ وأطباء قسم الأوعية الدمويه وتقرر له جراحه عاجلة بعد عمل الإسعافات اللازمة والإجراءات الوقائية، وتم وقف النزيف واستئصال تجمع دموي كبير وزرع شريان لتوصيل الدورة الدموية لليد وتمت العملية بنجاح وإنقاذ حياة المريض وذراعه الأيسر ونقل المريض للعزل بالمستشفى.

وتستمر وحدات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية، في مواصلة رسالتها تجاه أبناء الوطن وبذل كافة الجهود في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا يهابون المخاطر في سبيل أن ينجحوا في رسم الابتسامة على شفاة أسرة بإنقاذ أحد أفرادها وتقديم الرعاية الطبية له.