أخبار مصر | بعد انتهاء 98 ‎%‎ من أعماله.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء 98 ‎%‎ من أعماله.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتفقد متحف شرم الشيخ الأثري، لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي وما تم انجازه من أعمال بالمشروع، بمرافقة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية.

وقال العميد هشام سمير إنه تم الانتهاء من 98% من أعمال المشروع والحماية المدنية ومكافحة الحريق، كما تم الانتهاء أيضا من الأعمال الإنشائية بالمتحف، مشيرا إلى أن المتحف يضم ستة قاعات للعرض ومبنى اداري، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات (Food Court)، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

ومن جانبه أضاف الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، بالوزارة أن المتحف استقبل عدد من القطع الأثرية من عدو مخازن ومناطق أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية؛ منها مخازن كل من مارينا بالاسكندرية، ومارينا بالعلمين، وآثار الإسماعليلية، وآثار بني سويف، والمخزن المتحفي بكوم امبو وغيرها.

وأوضح الدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفى، أن من أهم القطع التي يضمها العرض المتحفي بقاعة الحضارات، هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم ”إيست ام خب“ زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتي عثر عليها فى خبيئة الدير البحري، وأيضا صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل، ورأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري ومجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، ومجموعة من التراث السيناوي.

أما عن القاعة الكبرى؛ فهي تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، واهتمامات المصري القديم بالعلم والرياضة والصناعات والحرف التي تميز بها ووجوده في أسرته وحياته العائلية، وعلاقته بالبيئة المحيطة به وكيف كان محبا للحيوانات لدرجة التقديس، حيث يتم عرض مجموعة الحيوانات المحنطة من ناتج حفائر البوباسطيين بسقارة مثل القطط والجعارين، وأيضا البابون والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني.

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السياحة والآثار تعلن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في محافظات الصعيد

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن المتاحف والمواقع الأثرية بمحافظات الصعيد التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وجاء في إطار خطة وزارة السياحة والآٌثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري،

وأضاف وزيري أن هذه المتاحف والمواقع تشمل متحفي النوبة، والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان والكرنك والأقصر والدير البحري، ومقابر وادي الملوك بالأقصر.

والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد حددت خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجاري مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر ، والتي شملت كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

بالإضافة إلى أنه تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الماضى وهي متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتاى بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى ضوء الفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية وفى إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.