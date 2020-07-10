أخبار مصر | باحثة تكشف عن أسرار مقبرة "باسر" لنيل درجة الدكتوراة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باحثة تكشف عن أسرار مقبرة "باسر" لنيل درجة الدكتوراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شيماء يوسف، باحثة في كلية الآثار جامعة القاهرة، عن أسرار مقبرة باسر في بحث قدمته لنيل درجة الدكتوراة بكلية الآثار.

وأعدت الباحثة شيماء يوسف، مدير إدارة الأرشيف العلمي بمركز تسجيل الآثار المِصْرِيَّة بوزارة السياحة والآثار، بحثًا بعنوان "مَقبَرة باسر رَقْم(367) بجَبَّانَةِ شيخ عبد القرنة"، وتمت المناقشة وسط الإجراءات الإحترازية المتبعة.

وكشفت الباحثة، عن أسرار واحدة من أبرز وأهم المقابر الأثرية المصرية،وهي مقبرة باسر رقم (367) والتي تقع بالحوزة العليا بجبانة شيخ عبد القرنة بطيبة الغربية؛ حيث يعتبر باسر من علية القوم الذين عاشوا خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة من عصر الملك أمنحتب الثاني.

وقسمت الباحثة رسالتها إلى خمسة فصول وهي:

باسر صاحب المقبرة، وألقاب باسر، ومهامه، ووظائفه، وأفراد عائلته وألقابهم، والتخطيط المعمارى لمقبرة باسر رقم (367) ومدخل يعود إلى الطرز المعمارية لمقابر الأفراد في الأسرة الثامنة عشرة ومقارنة تخطيط مقبرة باسر مع مقابر الشيخ عبدالقرنة من فترة عصر الملك أمنحتب الثاني، وكذلك شواهد إعادة استخدام المقبرة من فترات تاريخية أخرى.

وأيضًا مناظر مقبرة باسر رقم (367) فمنها مناظر الصالة المستعرضة ومقارنتها بتلك من المقابر المعاصرة من الأسرة الثامنة عشرة، وكذلك مناظر الصالة الطولية ومقارنتها بتلك من المقابر المعاصرة من الأسرة الثامنة عشرة. وأيضًا النصوص المضافة للمقبرة من فترات تاريخية لاحقة.

وكذلك فصل يحتوى على الآثار المنقولة من مقبرة باسر رقم (367) ودراسة الآثار المنقولة والمعروضة حاليًا في المتاحف والمخازن المصرية أو في المتاحف العالمية، مثل اللوحات الجنائزية والأقماع المخروطية والتماثيل والتوابيت والقوالب الطوبية وقطع من لفائف الكتان المنقوش.

ورُغْمَ أن المقبرة غير مكتملة في بعض أجزائها معماريًا وفنيًا- حيث إن بعض جدران المقبرة غير منقوشة-؛ فإن المقبرة تحظى بجمال وحفظ للألوان واكتمال لبعض المناظر. كما تميزت المقبرة بدقة وإتقان نقش العلامات الهيروغليفية بكل تفاصيلها وزهوة ألوانها،وجاءت نتيجة الفحص الأولية أن هناك غالبًا فنانًا هو من قام برسم جميع مناظر المقبرة.

Advertisements

وضمت لجنة المناقشة العلنية والحكم أ.د.علاء الدين عبد المحسن شاهين أستاذُ تاريخِ وحَضارةِ مِصْرَ والشرقِ الأدنَى القَدِيمِ وعميدُ كليةِ الآثارِ الأسبقُ- جامعة القاهرة"مشرفاً ورئيساً"ود.أحمد مكاوي عودة أستاذ الآثار المصرية المساعد بكليةُ الآثارِ جامعةُ القاهرة"مشرفاً وعضواً"، وأ.د. وجدي رمضان محمد على أستاذ الآثار المصرية بكلية الآداب جامعة المنيا "عضواً" ود.طارق سيد توفيق أستاذ الآثار المصرية المساعد كلية الأثار جامعة القاهرة"عضواً".

وبذلت الباحثة جهدًا كبيرًا في رسالته، مما جعل اللجنة تثني عليها وتمنحها درحة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف.