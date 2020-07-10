مصر | العثور على جثة مجهولة الهوية بعين شمس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة مجهولة الهوية بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر الأهالي على جثة مجهولة الهوية لشاب ملقاة داخل قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، بوجود جثة بالقرب من أحد المستشفيات لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل قطعة أرض تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل مسكنه، بمنطقة البدرشين بالجيزة، تحقيقًا للربح السريع، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه 24 ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

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ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس طالب جامعي وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهما في مخدر الفودو.

وواصلت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين لحيازتهما 36 جراما من مخدر الفودو، بمنطقة العجوزة، حيث أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أنهم لجأوا لتلك التجارة لأنها مربحة وللانفاق على احتياجاتهما المادية.

فيما أدلى الطالب الجامعي، باعترافاته، أنه تعرف على المتهم الثاني "عاطل" من خلال كافية بأحد المناطق، وكان خلالها ينفق على ذاته وعلى مصاريف الجامعة دون مساعدة أهله، فقرر أن يعمل معه نتيجة لاحتياجه.

وأوضحت التحقيقات، أن العاطل والطالب يروجان لتلك التجارة على عملائهم بالمنطقة، فضبط بحوزتهما على كميات من المخدر، وميزان لتقسيم المخدرات أثناء بيعها على عملائهم، و18 ألف جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول.