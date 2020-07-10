مصر | "بسنت محمد".. تفاصيل القبض على فتاة جديدة من نجمات الـ"تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بسنت محمد".. تفاصيل القبض على فتاة جديدة من نجمات الـ"تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن، القبض على "بسنت محمد" فتاة الـ"تيك توك" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكشف مصدر مطلع، عن أنه تم القبض عليها أمس، في الإسكندرية، وجار التحقيق معها في نيابة الإسكندرية.

وفي وقت سابق، كشف أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن أنه بعد تقديم بلاغ ضد فتاة جديدة "بسنت محمد" إحدى فتيات التيك توك، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء، أنه جار الآن الفحص الفني للأسطوانة المدمجة "موضوع البلاغ" المقدمة ضد الفتاة والتي تحتوي على فيديوهات خادشة وحركات مثيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن حملة خليها تنضف تدعو الشباب والفتيات البعد عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك_انستجرام"، التي تخالف عادات المجتمع المصري والتي تضعهم تحت طائلة القانون، مضيفا أن الحملة لا تتهاون مع أي شخص "ذكر_أنثى"، يقوم ببث تلك الفيديوهات.

وتقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة قيد برقم 27782 لسنه 2020 عرائض النائب، ضد بسنت محمد، إحدى فتيات تطبيق "التيك توك"، يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وذكر مقدم البلاغ أن "بسنت " تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات "تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت فتاة تدعى بسنت محمد حسبما تطلق على نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشكو في حقها لتثير الجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وذكر: "وبعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل".

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وتابع: "اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة وصور وتقوم بإيحاءات لاثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط، وبمطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ لن تكون هناك حاجة الى توصيف ما تم نشره وما تم تداوله من خلال حساباتها العامة على المواقع السالف بيانها".

ولفت إلى أنها" "تتعمد إظهار المفاتن لجذب المشاهدين حتى ظهر هذا بجلاء في الفيديوهات وتقوم بعمل حركة مخلة بالآداب بذراعيها كما يظهر في الفيديو المقدم بالأسطوانة المدمجة المرفقة طي هذا البلاغ التمس من عدلكم بعد الاطلاع على الفيديو سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، تفاصيل جديدة بشأن هدير الهادي، فتاة الـ"تيك توك"، حيث أنها تم ضبطها أمام مسجد "الحصري"، بمنطقة 6 أكتوبر، في انتظار شاب عربي كانت تستعد لإقامة علاقة معه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الفتاة زعمت خلال التحقيق معها أنها من عائلة ثرية جدًا، ولكن فيما بعد أقرت بأنها من أسرة متواضعة، وتضطر إلى عمل الفيديوهات الإباحية للإنفاق على عائلتها، كما أنمها تعمل في شركة للترويج للمنتجات بطريقة الإثارة للحصول على المال.

وتم ضبط "فلاشة"، في شقة المتهمة، عليها مقاطع جنسية عبارة عن علاقة حميمة بينها وبين شخص آخر، اعترفت بأنه كان يقيم معها في بعض الأوقات.

حبس فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بأكتوبر بحبس "هدير الهادي" فتاة "تيك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادت المجتمع.