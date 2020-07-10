مصر | ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص) في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية وبحوزته (10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول)، وتم اتخذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبحوزته (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام - مبلغ مالي –هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله "دراجة نارية" بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا، وبحوزته (450 جرام لمخدر الهيروين–قطعة سلاح أبيض "مطواة"- ميزان- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") في كمية أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام- مبلغ مالي–هاتف محمول).

Advertisements

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله مركبة "توك توك غير مرخصة" بدائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط، وبحوزته (800 جرام لمخدر الحشيش– 200 جرام لمخدر الأفيون- 150 جرام لمخدر فولة "البانجو"- سلاح أبيض- ميزان- مبلغ مالي– هاتف محمول).

ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم "سيارة، دراجة نارية" بدائرة قسمى شرطة "سيدي جابر، ثان الرمل" بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (عدد 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،200 كيلو جرام - مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).

ضبط (شخصين) في أكمنة أُعدت لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسمى شرطة "ثان الإسماعيلية، مركز شرطة الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- 500 جرام لمخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى– هاتفى محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبحوزته (عدد 5 لفافات لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالي –هاتفي محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.