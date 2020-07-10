مصر | ضبط طالب لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر "يوتيوب"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طالب لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر "يوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا، بمديرية أمن المنوفية، القبض على طالب مقيم بدائرة المركز؛ لاضطلاعه بتدشين قناتين على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وقيامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب للواقعة واضطلاعه بنشر مقاطع فيديو لعدد من السيدات فضلًا عن استقطابه لعدد منهن من خلال المحادثات الإلكترونية بهدف الاستفادة المادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص على خلفية إتهامهم، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (3) أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقًا"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود، 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لاستيلائهما على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالكي معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكي عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على السيارات.

ويقوم الأول باستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد ابتدائي لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.