مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1300) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لتصنيعه ( 2،564،200 عبوة "شيكولاته ") منتج نهائى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية وكذا ( 010،27 ) طن " مستلزمات إنتاج وتعبئة " مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته( 260،1 طن "كبدة مستوردة" ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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ضبط متعهد ووكيل عن شركة الدخان ومالك مخزن "بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة النزهة (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 40400) عبوة سجائر مدون عليها علامات تجارية مقلدة) بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة العجوزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 24800) قرص أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، (150) قطعة مستلزمات طبية (كمامة ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لإستيلائها على مبلغ ( 1209110 جنيه ) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

وتم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (357) قضية بإجمالي مضبوطات (24069) عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.