شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك بالمنيا» يحرر 70 محضرًا لمحال مخالفة في حملة مكبرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر جهاز حماية المستهلك في المنيا، 70 محضرا لمحال تجارية مخالفة خلال حملة مكبرة.

شملت المحاضر 39 مخالفة صحة وسلامة مهنية، وعدم حمل شهادات صحية، و22 اشتراطات بيئية وعدم وجود سجل بيئة للمنشأة وعدم وجود طفايات حريق، و9 محاضر تموينية متنوعة منها 20 كيلو لحم غير صالح للاستخدام الآدمي، وذبح خارج السلخانه، و4 محاضر منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر لمحل مبيدات حشرية به عبوات منتهية الصلاحية، وتحريز عبوات من المبيدات.

شارك في الحملة الجهات الأمنية، وإدارة التفتيش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وإدارة الأمن والعمليات وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة التموينية وشرطة البيئة والمسطحات والطب البيطري والصحة والسلامة المهنية والزراعة.