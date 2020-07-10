شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون يتابعون إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أملاك الدولة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المحافظون اليوم الجمعة، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

ففى قنا، أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودي أن الوحدات المحلية بالمحافظة نجحت في إزالة 93 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا .

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن الحملات أسفرت عن إزالة 73 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 19 ألف متر مربع و20 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 181فدان بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما نجحت الحملات ايضا في إزالة 42 حالة تعدي بالبناء على الرقعة الزراعية بمساحة 2 فدان و8 قراريط.

وفى كفرالشيخ، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة سيدي سالم، موجهاً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، موضحا انه تم تنفيذ 25 حالة تعدي على أملاك الدولة بقري «التفتيش، دمرو، أبوغنيمة»، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

وفى الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطودبرئاسة رئيس المدينة الدكتور محمد محمود رزق، ونائبه على سيد صادق حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة، منها ٥ قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة على مساحة ٧٠٠ م مبانى و٩ أفدنة و١٤ قيراط «زراعة» إقامها بعض المخالفين بالتعدي على أملاك الدولة بمدينة الطود وقرية العديسات بحري، وكذلك تنفيذ عدد ٥ حالات مخالفة تعدي على أملاك الري بقريتي الطود غرب والعديسات قبلي.

وفى بنى سويف، أكدً المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ انتظام سير العمل في شن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، موضحا أنه تم إزالة 9 حالات تعد بواقع 4 حالات تعد بالبناء على مساحة 800م أرض تابعة لحماية النيل و5 حالات على مساحة5 قراريط أرض الزراعية بقرى (بني حدير، كوم إدريجة ،صفط الشرقية)مركز الواسطى، ليصل بذلك إجمالى الحالات التي تمت إزالتها بلغ 20 حالة، فيما تتواصل الحملات لتغطى كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة ،والتي يتم تنفيذها في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على ،مؤكدا على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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وفى المنوفية، صرح المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون بأنه تم إزالة 27 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وذلك خلال اليوم الثانى لإنطلاق الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون .

وأوضح المحافظ بأنه وفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم تنفيذ 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 21 فدان و4 قيراط وإزالة 14 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 562م2 وذلك بمختلف الجهات.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم إزالة ٢٧ حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة ٥١ فدان، وإزالة ٥٠ حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة ١٠ آلاف و٩٦٢ متراً بمراكز «بلبيس – الإبرهيمية- فاقوس»، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الثانى للموجه الـ ١٦ لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.