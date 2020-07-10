شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم إيقاف استيراد اللبن المجفف؟.. الحكومة توضج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف «البودرة»، عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامى، في بيان الحقائق الصادر صباح اليوم، أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة «البودرة».

وشددت الوزارة على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.