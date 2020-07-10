شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية، مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي، في فعاليات النسخة الافتراضية لأسبوع مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٢٠ التي نظَّمها مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب تحت عنوان «التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب في بيئة الجائحة العالمية»، وذلك في الفترة من ٦ إلى ١٠ يوليو الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض «فهمي» رؤية مصر ومُقاربتها الشاملة للتصدي للإرهاب، مُؤكدًا على المسؤولية الرئيسية للدول في هذا الخصوص وأهمية تكثيف الحكومات لجهودها من أجل تحصين الشباب من مخاطر الاستقطاب والوقوع في براثن الإرهاب والتطرف من خلال مُعالجة الجذور الأيديولوجية المُسبِّبَة لتلك الظاهرة العالمية، مُبرزًا في هذا السياق المُبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام ٢٠١٤ بشأن تصحيح وتصويب الخطاب الديني، وما استتبعه من إنشاء مرصدَي الأزهر ودار الإفتاء لمُكافحة الأفكار المُتطرفة والفتاوى التكفيرية التي تُرَوِّج لها التنظيمات الإرهابية استنادًا إلى تفسيرات دينية مغلوطة.

كما استعرض نائب مُساعد وزير الخارجية الجهود الوقائية والبرامج التوعوية التي تقوم بها الدولة المصرية بمُختلف مُؤسساتها اتصالًا بالمُواجهة الفِكرية، مُسلِّطًا الضوء على تطبيق «وعي» وحملة «طرق الأبواب» اللذين يستهدفان توعية الشباب وحمايتهم من مخاطر الفِكر الإرهابي.

وأضاف أنه انطلاقاً من الأولوية التي توليها الدولة للشباب وتمكينهم، فقد قام السيد رئيس الجمهورية أيضاً بتدشين «المؤتمر الوطنى للشباب» في عام ٢٠١٦؛ مع توسيع نطاق هذه التجربة الرائدة الناجحة إقليمياً ودولياً من خلال انعقاد «مُلتقى الشباب العربي/الأفريقي» و«مُنتدى شباب العالم» سنوياً في مصر، والتي تُعد منصات لإجراء حوار تفاعلي غير مسبوق بين الشباب والقيادة السياسية لمُناقشة قضايا الساعة، وعلى رأسها مُواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأكد أنه لن يتسنى القضاء على الإرهاب دون مُواجهة شاملة لكل التنظيمات الإرهابية دون استثناء، مُطالباً المُجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤ الخاص بمُكافحة الخطاب الإرهابي والذي كانت قد تقدمت به مصر وتم إقراره في عام ٢٠١٧، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد أي دولة تدعم أو تستضيف منابر إعلامية مشبوهة تُعد بمثابة منصات دعائية للتنظيمات الإرهابية، لما يترتب على ذلك من خلق أجيال جديدة من الإرهابيين، والمُقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومن ثم زعزعة استقرار الدول الأعضاء.

كما شدَّد «فهمي» على أن الأمر يقتضي أيضاً اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لمُحاسبة الدول الداعمة والمُمَوِّلة للإرهاب، والمُستغِلَّة للمُقاتلين الإرهابيين الأجانب خاصةً في سوريا وليبيا، بالمُخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم ٢٣٩٦ بشأن منع حركة الإرهابيين الأجانب.

وأشار كذلك إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمُواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد، فإن التنظيمات الإرهابية تعكف على إعادة بناء قدراتها وتطوير إمكاناتها العملياتية والمالية، وتكثيف نشاطها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجياتها المُتطرفة والشائعات، بما يتطلب تعزيز التعاون فيما بين الحكومات وكذلك مع الشركات المُوفِّرة لخدمات التواصل الاجتماعي لمنع استغلالها من جانب التنظيمات الإرهابية وحذف أي مُحتوى مُتطرف تحريضي من على مواقعها الإلكترونية.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى قيام كل من السكرتير العام للأمم المُتحدة «أنطونيو جوتيريش»، ووكيل السكرتير العام لمُكافحة الإرهاب بافتتاح فعاليات «أسبوع مُكافحة الإرهاب»، كما شارك في الجلسة الإفتتاحية أيضاً كل من المُمثل الأعلي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المُتحدة، ورئيس لجنة مُكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، ود.غادة والي، وكيل السكرتير العام، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمُخدرات والجريمة.