شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن إصابة 60 وعزل 150 بالمنزل لإصابتهم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء بيانا جديدا بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت المحافظة زيادة في عدد حالات الاشتباه والإصابة والشفاء والوفاة نتيجة الفيروس.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 271 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات، التي تفيد إيجابية عدد 60 حالة، وسلبية 55 أخرى، وهناك عدد 6 حالات مازالت تحت البحث، إلى جانب عزل 150 حالة بالمنزل دون أخذ عينات.

وأضاف أنه بالنسبة للحالات الإيجابية، فقد تم حجز حالتين في مستشفى العريش العام و٧ حالات في مستشفى بئر العبدالمركزي، وتم شفاء 26 حالة، وبلغت حالات الوفاة 13 بواقع 10 حالات من العريش وحالتين من الشيخ زويد وحالة من نخل بوسط سيناء، وهناك 12 حالة تم عزلها منزليًا، مؤكدًا شفاء 148 حالة على مستوى المحافظة.