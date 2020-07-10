شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: مطار القاهرة يشهد اليوم أكبر نسبة تشغيل منذ استئناف الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني إن مطار القاهرة الدولى يسيّر، اليوم الجمعة، 136 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم، ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 15780 راكبا.

وأضاف المصدر أن ذلك يعد أكبر نسبة تشغيل منذ بدء استئناف حركة الطيران بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وتابع أن تشغيل اليوم الجمعة يتضمن 67 رحلة سفر، تنقل على متنها 5462، في حين يستقبل المطار 69 رحلة وصول على متنها 10318 راكبًا إلى عدة وجهات.

وأوضح المصدر أن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.