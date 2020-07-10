شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يقدم مساعدات بقيمة 6 ملايين جنيه لمتضررى الزرايب والديسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه في إطار تخفيف المعاناة على الأسر المتضررة بدأ الهلال الأحمر المصري المرحلة الثالثة في قريتي الزرايب بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة، وقرية الديسمى بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة والتي تضررت أثناء السيول في شهر مارس الماضي.

وأضاف أن فريق الهلال الاحمر قام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع مساعدات نقدية لعدد 1000 أسرة في قريتي الديسمي والزرايب بقيمة مالية تصل إلى ٤ ملايين جنيه مصري.

وتابع أن فريق الهلال الأحمر المصري قام أيضًا بصرف مساعدات عينية لحوالي ٤٥٠ اسرة من الاسر المتضررة بالمنطقتين، وتقدر تكلفة هذه المساعدات العينية بمبلغ ٢ مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن الهلال الاحمر المصري قد قام بالإستجابة الأولية اثناء أحداث السيول بتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الإسعافات الأولية والمساعدة في نقل الجثامين وبعدها بدأ المرحلة الثانية مباشرة من خلال وجود مقرات ثابته في قرية الدسمي والزرايب لتقديم الخدمات الطبية إلى الأسر المتضررة جراء الأحداث وبعدها يستكمل ‏الهلال الأحمر المصري المسيرة في التدخلات الإنسانية.