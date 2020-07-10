"الأُسطى المُتحرش".. الداخلية تضبط سمكري تحرش بسيدة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سمكري تحرش بسيدة بمنطقة بولاق الدكورو وقت استلامها سيارتها منه.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكري سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.

وبالنتسيق مع أجهزة أمن الجيزة، تم التوصل لهوية الشاكية وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو في حقه "سمكري سيارات"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

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وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال استلام سيارتها من ورشة المشكو في حقه تحرش بها فنهرته فقام بالتعد عليها بالسب والضرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.