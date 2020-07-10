لتحقيق ربح مادي.. ضبط 3 طلاب لترويجهم امتحانات الثانوية عبر الـ "فيس بوك- واتساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، القبض 3 أشخاص لقيامهم بالترويج لنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر "فيس بوك- واتساب".

الواقعة الأولى رصدتها الإدارة بقيام المسئول عن إدارة صفحة مسماه (تسريب امتحانات الثانوية العامة 2020) بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات زعم خلالها قدرته على نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي؛ بالفحص تبين أن المسئول عن الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية).

وباستهداف المذكور تم ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، وكذا وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الإعلان عن نشره أسئلة وإجابات بعض امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقاد لجان الامتحانات نظير مبالغ مالية متفق عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بغرض الاستفادة ماديا.

ورصدت الإدارة قيام المسئول عن إدارة مجموعة مسماة (الجروب الرسمى لطلاب الثانوية العامة) بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن قدرته على نشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادي.

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بالفحص تبين أن القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وكذا وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الإعلان عن نشره أسئلة وإجابات بعض امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقاد لجان الامتحانات نظير مبالغ مالية متفق عليها، وباستكمال الفحص تبين إدارته لمجموعة وقناة تحت مسمى (ثانوية عامة 2020) عبر تطبيق "تليجرام" يقوم من خلالهما بنشر صور أسئلة وإجابات امتحان الثانوية العامة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته على توفير أسئلة وإجابات الثانوية العامة بقصد الاستفادة ماديا.

كذلك رصدت الإدارة قيام المسئول عن إدارة مجموعة عبر تطبيق المحادثات "واتساب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء - التاريخ) أثناء إنعقاد اللجان؛ بالفحص تبين أن القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن قنا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، وكذا صور لأسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بمادتي (الفيزياء - التاريخ)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة ماديا.

حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.