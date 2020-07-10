6 قضايا تهريب قيمتها مليون جنيه.. أمن المنافذ يواصل ضرباته الاستباقية للمهربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ شن حملاته لمواجهة ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، ومكافحة الجريمة بشتى صورها لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 6 قضايا تهريب "أمتعة شخصية، ماكينات الدفع الإلكتروني، ملابس أجنبية الصنع، وسائل دعاية، مستحضرات تجميل، هواتف محمول" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى في تلك القضايا 970,880 جنيه".

وضُبط في مجال الأمن العام 58 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، سلاح أبيض، مخالفات مسطح مائ، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، مخالفات السائقين والعاملين.

حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.