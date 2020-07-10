فتح قاعات الأفراح وانتشار "كاواساكي" بين الأطفال.. الحكومة ترد على ١٤ شائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، ونفي الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات، وانتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة، و رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات المعتذرين عن الامتحانات.

ويستعرض "الخليج 365" تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كما يلي:

إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات منتصف يوليو

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، لا أساس له من الصحة.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري، موضحا أنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن،.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات منتصف يوليو

انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة في مصر، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لوجود مرض "كاواساكي" بين الأطفال في مصر، موضحة أن الوزارة تمتلك برنامج ترصد وبائي، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

وشددت على أن البرنامج لم يرصد أي حالات مصابة بهذا المرض في مصر نهائياً، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة انتشار مرض "كاواساكي" بين الأطفال دون سن الخامسة

الحكومة: التطعيمات ضد شلل الأطفال آمنة تماما ولا تسبب العقم

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع الأطفال حقن كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره، وأن لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك) آمن تماماً وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، ولا يتسبب بأية أضرار للأطفال، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع الأطفال.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: التطعيمات ضد شلل الأطفال آمنة تماما ولا تسبب العقم

رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات المعتذرين عن الامتحانات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لرسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال عدم الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، مُوضحةً أن تغيب الطلاب عن امتحانات السنوات النهائية لا يعد رسوباً، شرط تقديم ما يفيد سبب الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات قبل انعقادها، وكذلك في حال الأعذار الطارئة والمرضية المقبولة والتي يمكن تقديمها في أي وقت، وفي كلتا الحالتين لا يعد رسوباً، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات المعتذرين عن الامتحانات

تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، مضيفة أنه قد تم زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى 3.4 مليون فدان، مقارنةً بـ 3.2 مليون فدان خلال عام 2019.

وشددت على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح

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عدم وجوبية موافقة جهة العمل على الإجازات الاستثنائية مزور

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من منشورات منسوبة لمجلس الوزراء، بشأن اعتبار الإجازات الاستثنائية وجوبية، ولا تتطلب موافقة جهة العمل في ظل أزمة كورونا، لا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي، أن البيان المنسوب لمجلس الوزراء غير صحيح، وهو منشور مزور يتم تداوله، موضخا أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، فإن السلطة المختصة بكل جهة تقوم بوضع الضوابط الخاصة بنظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لظروفها ولما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: المنشور المتداول حول عدم وجوبية موافقة جهة العمل على الإجازات الاستثنائية مزور

نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر، للهيئة القومية لسلامة الغذاء مما يؤثر على سلامة عمليات الفحص والرقابة على الثروة الحيوانية، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن لا صحة لنقل تبعية المحاجر البيطرية أو المجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مُشددةً على أن المجازر تتبع وزارة التنمية المحلية، ولا يمكن نقلها بقرار من وزارة الزراعة.

واشارت إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ خطة كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المجازر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وكذلك يجرى تطوير المحاجر البيطرية بشكل دوري، وذلك في إطار حرص الدولة على الثروة الحيوانية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي نقل تبعية المحاجر البيطرية والمجازر للهيئة القومية لسلامة الغذاء

الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن كافة الأسماك المتداولة بجميع الأسواق سليمة وآمنة تماماً، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما

شرطان لإعفاء سيارات "تريبتك" للمصريين بالخارج من الغرامة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن توقيع الغرامات المقررة على سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب رغم أزمة كورونا التي تعوق أصحاب هذه السيارات عن العودة خلال المدة المحددة، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه سيتم إعفاء سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول، بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات، وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن التيسيرات الجمركية الجديدة في ظل أزمة كورونا.

لمزيد من التفاصيل: ضمان الصلاحية وإفادة.. الحكومة: شرطان لإعفاء سيارات "تريبتك" للمصريين بالخارج من الغرامة

الحكومة: تعقيم المدن الجامعية يتم باستمرار خلال امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لغياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، موضحةً أنه يتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن الجامعية والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب وفق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بكل كلية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: تعقيم المدن الجامعية يتم باستمرار خلال امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

الحكومة تنفي إلغاء طرح الكمامات الواقية على بطاقات التموين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكافة منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي إلغاء طرح الكمامات الواقية على بطاقات التموين

وقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لوقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي، موضحةً أنه تم اتخاذ قرار بوقف حركة البناء وإصدار تراخيص العمارات السكنية فقط لمدة 6 أشهر في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم باقي المحافظات، مع الاستمرار في بناء المشروعات القومية والنفع العام والأنشطة الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية، وذلك بهدف ضبط إيقاع منظومة البناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي وقف إصدار كافة تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل

خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع نهاية كل شهر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء مع نهاية كل شهر، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع للكهرباء في نهاية كل شهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفق سعر شريحة الاستهلاك، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده، مُشيرةً إلى أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على الاستهلاك.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع نهاية كل شهر