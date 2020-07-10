الحكومة: تعقيم المدن الجامعية يتم باستمرار خلال امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن غياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب إجراءات تعقيم المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية، موضحةً أنه يتم تعقيم وتطهير كافة مباني المدن الجامعية والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب وفق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بكل كلية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تسكين الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية قبل موعد امتحانات كلياتهم بيومين، وتوفير كافة سبل الراحة والتغذية الصحية لطلاب المدن، حيث يتم توفير غرفة منفصلة لكل طالب مقيم بالمدينة، إلى جانب وصول الوجبات الغذائية مغلفة إلى مقار الطلاب بغرفهم؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنباً لأي زحام أو اختلاط بين الطلاب، فضلاً عن توفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، وتوفير الكمامات والقفازات وأدوات الوقاية الشخصية، وتطبيق التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب.