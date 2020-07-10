مصر | السيطرة على حريق محل بالصف في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق محل بالصف في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، على حريق بمحل تجاري بالصف من دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران بمحل تجاري بالصف، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية، وانتقل رجال النجدة إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق بوإخماده، دون إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخصين بمحافظة الجيزة على خلفية قيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة حدائق الأهرام وبناء عقار سكني عليها بموجب مستندات مزورة.

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وتلقت أجهزة الأمن بلاغا، من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على قطعة أرض ملكه كائنه بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة بموجب مستندات مزورة.

وبتقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة البلاغ الوارد، أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة شخصين (عاطل "له معلومات جنائية"، وآخر صاحب شركة تنمية زراعية) حيث اتفقا فيما بينهما على الإستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها ملك "الشاكى وزوجته" والتى آلت ملكيتها لهما بموجب عقد تخصيص من إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة الجيزة.

وقام الأول بتزوير طلب تنازل منسوب صدوره للشاكي يفيد "خلافًا للحقيقة" تنازله عن قطعة الأرض له، وعقب ذلك تم تقديم المستند المزور لمسئولي الجمعية وبموجبه تم نقل ملكية قطعة الأرض إليه واستلامهـــا بموجب محضر استلام وحصوله على رخصة بناء من حى الهرم وقيامه ببناء عقار سكنى على الأرض المستولى عليها بالإشتراك مع المتهم الآخر الذي تولى السير فى إجراءات تسويق الأرض وبيع الشقق السكنية للمواطنين "حسنى النية ".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.