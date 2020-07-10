أخبار مصر | السفير السويدي: إجراءات السلامة الصحية المصرية مذهلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر السفير السويدي: إجراءات السلامة الصحية المصرية مذهلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير السويدي إنه حرص على زيارة المدن السياحية بالبحر الأحمر والساحل الشمالي بنفسه، لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها مصر علي أرض الواقع، ووصفها بأنها كانت مذهلة.

جاء خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تطبيق ويبينار، برؤساء بعثات دول الإتحاد الأوروبي في القاهرة، وذلك لمناقشة عملية استئناف الحركة السياحة بين مصر ودول الاتحاد، وذلك حسب بيان رسمي للوزارة.

يأتي الاجتماع في إطار استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر اعتبارا من أول شهر يوليو الجاري بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، وحرص علي المشاركة في الاجتماع رؤساء بعثات ٢٤ دولة من الاتحاد الاوروبي من إجمالي ٢٧ دولة ممثلة بالقاهرة.

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بدأت الرحلات السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا و بيلاروسيا وسويسرا، في العودة الي بلادها وذلك بعد قضائهم أسبوعا علي شواطئ مصر الخلابة واستمتاعهم بجوها الدافئ والمشمس.

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وأشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي لم تؤثر سلبا علي استمتاعهم بوقتهم و بالمناظر الخلابة بهذه المدن.

كما أشادوا بالتزام الجميع بالضوابط التي أرسلتها مصر الي كل دول العالم عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية وكبري منظمي الرحلات والشركات السياحية.

وأوضح تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أت المجموعات السياحية بدأت بالمغادرة الي بلادهم دون أية إصابة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد وما زالوا يستمتعون بقضاء عطلتهم علي شواطئ مصر الخلابة.

وقد حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم الخميس أثناء زيارته بمدينة شرم الشيخ لتفقد بعض الفنادق، علي مقابلة السائحين المتواجدين علي الشواطئ واطمئن علي مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.

وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.