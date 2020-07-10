أخبار مصر | سفير فرنسا يتعهد بدعوة مواطني بلاده للسفر إلى مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير فرنسا يتعهد بدعوة مواطني بلاده للسفر إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، بدعوة الشعب الفرنسي للسفر إلى مصر، معلنا استئناف البعثات الأثرية الفرنسية عملها بالقاهرة منذ أوائل شهر يوليو الجاري.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تطبيق ويبينار، برؤساء بعثات دول الإتحاد الأوروبي في القاهرة، وذلك لمناقشة عملية استئناف الحركة السياحة بين مصر ودول الاتحاد.

وأشار السفير ماجد مصلح، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه من المنتظر أن تواصل وزارة السياحة والآثار اجتماعاتها مع الدول الأوروبية سواء على الصعيد الثنائي أو من دون الإقليمي، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في هذا الإطار مع الدول الاسكندنافية الخمسة من خلال سفاراتها في القاهرة.

ويأتي الاجتماع في إطار استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو الجاري بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى،

وحرص على المشاركة في الاجتماع، رؤساء بعثات 24 دولة من الاتحاد الأوروبي من إجمالي 27 دولة ممثلة بالقاهرة.