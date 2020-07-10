أخبار مصر | رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: لا قيود على السفر إلى مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: لا قيود على السفر إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الجانب الأوروبي المعايير الخاصة بالسماح لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها وهي القائمة التي أصدرها الاتحاد للمرة الأولى في الأول من شهر يوليو الجاري والتي يتم مراجعتها دوريا مرتين شهريا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تطبيق ويبينار، برؤساء بعثات دول الإتحاد الأوروبي في القاهرة، وذلك لمناقشة عملية استئناف الحركة السياحة بين مصر ودول الاتحاد.

وأشار السفير ماجد مصلح، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، إلى أن مسئولي الاتحاد الأوروبي أوضحوا أن هذه القائمة معنية فقط بدخول المواطنين من الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أراضي دول الاتحاد وليس بسفر المواطنين الأوروبيين إلى الخارج.

وأوضح أن المسئولين، أكدوا أنه لا يوجد أية عوائق تحول دون سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى مصر، مشيرين إلى أن نصائح السفر في تعريفها القانوني إنما هي نصائح يمكن أن يأخذ بها المواطن الأوروبي من عدمه، وبالتالي لا يوجد ما يمنع المواطنين الأوربيين من السفر إلى مصر مع اختلاف التدابير المتخذة عند عودتهم من دولة إلى أخرى.

وأعرب العديد من السفراء المشاركين عن اطمئنانهم للتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية المتعلقة باستئناف السياحة ومنهم السفير السويدي الذي أثنى على هذه التدابير، موضحا أنه حرص علي تفقد هذه الضوابط بنفسه على أرض الواقع بالبحر الأحمر والساحل الشمالي.

ويأتي الاجتماع في إطار استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر اعتبارا من أول شهر يوليو الجاري بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى.

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وحرص على المشاركة في الاجتماع، رؤساء بعثات 24 دولة من الاتحاد الأوروبي من إجمالي ٢٧ دولة ممثلة بالقاهرة.