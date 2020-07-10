أخبار مصر | الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة تصل لـ42

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة تصل لـ42 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 10 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- وحذرت الهيئة من وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 33

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درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في قنا الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 34