شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: تدريب 517 شخصا على نظام مودل لدعم التحول الرقمي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، بجامعة الإسكندرية، من إعداد فريق جديد من المدربين على نظام مودل وذلك تماشياً مع الوضع الراهن في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد 19 المستجد، وضرورة التحول إلى إستخدام النظم المختلفة للتعلم عن بعد، من خلال نظام ثابت معتمد لإستمرار العملية التعليمية بشكل كفىء للجامعة.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة انتهت من إعداد مجموعة كبيرة من المقررات التي تعد نماذج ممثلة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وتم إعدادها بشكل مشرف وشديد الإحترافية، لافتاً إلى أن الوحدة من خلال دورتين متتاليتين انتهت من إعداد ٤٨ مدرب، وبلغ عدد المتدربين على إستخدام نظام مودل 517 متدرب، من مختلف التخصصات بالجامعة ويمكنهم في الفترة المقبلة دعم زملائهم في الكليات والمعاهد المختلفة، وبذلك تكون جامعة الإسكندرية لها دور الريادة في التدريب بهذا النموذج المبتكر: تدريب (مودل) على نظام إدارة التعلم (مودل) ذاته تمهيدا لتعميمه كنظام موحد يتميز بالعديد من الخصائص التي تدعم المستخدمين في تقديم مقرراتهم بالشكل المناسب للتخصصات المختلفة.

وقالت الدكتورة غادة الخياط، مدير وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، إن التدريب مستمر لباقى أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الجامعة بنفس النهج، على المقررات المزمع طرحها خلال العام الجامعي القادم.

وأشارت أن الدورات قام بتقديمها والإشراف عليها فريق من جامعة الإسكندرية تم تدريبه على الوظائف المتقدمة لنظام Moodle في جامعة يوتا الأمريكية، من خلال أنشطة مركز تميز المياة بالجامعة بالإضافة إلى أعضاء من وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد.