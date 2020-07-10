شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» توضح حقيقة إلغاء طرح الكمامات على البطاقات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية. وأوضح المركز في بيانه اليوم، أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكافة منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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