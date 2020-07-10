شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطعيم شلل الأطفال يُسبّب العقم؟.. الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تجريع الأطفال حقنًا كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع الأطفال حقنًا كتطعيمات ضد شلل الأطفال تسبب العقم، مُشددةً على مطابقة كل التطعيمات للمعايير الدولية وعدم تسببها في العقم أو غيره، وأن لقاح شلل الأطفال بالحقن (سولك) آمن تماماً وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، ولا يتسبب بأي أضرار للأطفال، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة جميع الأطفال.