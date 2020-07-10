شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تحرير 165 محضر ضبطية قضائية «مياه- صرف» خلال شهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنوفية، إن الشركة مستمرة في القيام بحملات لضبط وصلات المياه غير القانونية، والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات.

وأضاف «نجيب» أن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأوضح عادل المليجي، رئيس القطاع التجاري، أنه تنفيذاً للقانون وسعياً لمواجهة مخالفات سرقة المياه والصرف، قامت لجنة الكشف عن المخالفات بتحرير 165 محضر ضبطية قضائية (مياه- صرف) خلال شهر يونيو، تمثلت في تحرير 27 محضرًا بفرع شبين الكوم، ونجحت اللجنة في تحصيل 17 محضرًا وشهد فرع منوف تحرير 28 وتم تحصيل 3 محاضر منها.

وأشار إلى تمكن فرع قويسنا من تحرير 3 محاضر، وفرع أشمون 30 محضرًا، وفرع الباجور 47 محضرًا، وفرع تلا 8 محاضر، ومركز السادات عدد 5 محاضر، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على المال العام.