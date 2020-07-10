شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنفي رسوب طلاب السنوات النهائية حال الاعتذار عن عدم الحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات، أنه لا صحة لرسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات حال الاعتذار.

وأوضح المركز في بيانه اليوم، أن وزارة التعليم العالي أكدت أن تغيب الطلاب عن امتحانات السنوات النهائية لا يعد رسوباً، شرط تقديم ما يفيد سبب الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات قبل انعقادها، وكذلك حال الأعذار الطارئة والمرضية المقبولة التى يمكن تقديمها في أي وقت، وفى كلتا الحالتين لا يعد رسوباً، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة.