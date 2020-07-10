شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين يجرون الكشف الطبي لانتخابات «الشيوخ» بينهم شقيقين بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم 7 من المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبي بمستشفيات محافظة المنوفية خلال اليوم الثاني المخصص لإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للانتخابات طبقاً لشروط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، أن الدكتور أسامة فهيم، مدير مستشفيات محافظة المنوفية، أبلغه بكشف به أسماء 7 أشخاص تقدموا للجنة المخصصة للكشف الطبي بهدف استكمال أوراق الترشح لمجلس الشيوخ، ومن كشف الاسماء شقيقين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 78,304

تعافي 22,241

وفيات 3,564

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