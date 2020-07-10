شكرا لقرائتكم خبر عن العناني: الإغلاق مصير أي فندق يتقاعس في تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل حالة إصابة واحدة بين السائحين الذين جاءوا إلى مصر، ولا حتى حالة اشتباه، ما يدل على أن الضوابط المتخذة كلها سليمة وجادة، موجهًا الشكر للعاملين بالقطاع السياحي لالتزامهم بالضوابط.

وأضاف «العناني» لبرنامج «يحدث في مصر»، أن أول دفعة من السياح غادرت مصر بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة.

وأوضح الوزير أن أصحاب الفنادق يعلمون جيدًا أن السياحة في خطر، وأن الموظف الذي تساهل سوف يكون ذلك سبب في إغلاق الفندق الذي يعمل به، ولن يجد مكانًا للعمل فيه مرة أخرى، ولذلك الجميع حريصون على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجدّ.

كما شدد على أن أي فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة ب«كورونا» سيكون مصيره الإغلاق.