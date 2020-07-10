شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام.. نصف مليون مواطن في المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، إنه بعد عام من إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل في بورسعيد، نجحت المنظومة في تسجيل 578 ألفا و844 مواطنًا، وفتح 179 ألفا و181 ملفا طبيا عائليا، حصلوا على خدمات صحية متقدمة من ٣١ وحدة ومركز صحة أسرة و٨ مستشفيات في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف لـ«صحتك بالدنيا»، بمناسبة مرور عام على بدء تطبيق المنظومة، أن عدد المترددين على الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة وصل إلى مليون و195 ألفا و358 مترددا، فضلًا عن 385 ألفا و843 مترددا على العيادات الخارجية بالمستشفيات، وبلغت الفحوصات الطبية والمعملية للمرضى 337 ألفا و498 فحصا طبيا ومعمليا، كما تم إجراء 21 ألفا و488 عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة أو ذات مهارات خاصة، بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وهى مستشفيات: السلام، النصر التخصصى للأطفال، الرمد التخصصى، النساء والولادة، الزهور المركزى، التضامن، المبرة، الحياة بورفؤاد.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن أهم العمليات التي تم إجراؤها كانت: 10 عمليات مياه زرقاء، و150 عملية إصلاح حَول، و25 عملية زرع قرنية في مستشفى الرمد، و120 عملية قلب مفتوح في مستشفى النصر التخصصى، و91 جراحة أورام في التضامن.