أخبار مصر | محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمده ٣ أيام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 05:46 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمده ٣ أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المنفذة لأعمال اصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم اجراء قطع عرضي لشارع السودان، أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين.

كما أعلنت محافظة الجيزة انه سيتم اجراء غلق جزئي لشارع السودان امام شارع الخرطوم بالاتجاهين، ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا، ولمده ثلاثة أيام، من يوم الجمعة الموافق ١٠/٧/٢٠٢٠ وحتى يوم الأحد الموافق ١٢/٧/٢٠٢٠ دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين، ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

بالتفاصيل.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتى سطح الأرض

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تواصل محافظة الجيزة، حملاتها لإزالة العقارات المخالفة والتي تم بناءها بدون ترخيص، والمتعدية على أراضٍ مملوكة للدولة.

ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه تم إزالة 6 حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت ازاله فيلا بالكامل على مساحه ألف متر تقريبًا وأخرى على مساحة 500 متر، مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة إلى إزالة 4 عقارات مخالفة بمنطقة البراجيل.

وأشار إلى إنه تم إزالة 9 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 712 مترا بناحية كفر عمار العياط، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضٍ أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترا بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة حالتي بناء مخالف بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر.

ونوه المحافظ، بأنه تم استكمال الإزالة لـ4 أبراج مخالفة بحي الهرم، شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي وعقار بشارع الأربعين مع اللبيني وآخر بشارع رائد السلام.

كما تمكنت المحافظة من إزالة برج مخالف مكون من 11 طابقا بأرض ضيف الله بحي الطالبية، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل، بحي الوراق، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.