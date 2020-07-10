مرور الجيزة: غلق شارع السودان جزئيا لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلقا جزئيا لشارع السودان أمام شارع الخرطوم في الاتجاهين لمده 3 أيام؛ لإصلاح كابل كهرباء. تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحا و حتى 5 صباحا بشكل يومى حتى الأحد المقبل، دون تعطيل للحركة المرورية.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المروريه اللازمه لتسيير الحركه المرورية.

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