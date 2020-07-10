لدعم المبتكرين.. "العربية للتصنيع" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلف، مشددًا على أن البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الزقازيق.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الزقازيق.

وأكد "التراس"، على أهمية التعاون مع جامعة الزقازيق باعتبارها من الجامعات العريقة والتي تسهم في إعداد الكوادر العلمية في مختلف التخصصات, مشيدًا بامتلاك الجامعة منظومة متكاملة للبحث العلمي في مختلف المجالات الهندسية والعلمية، ورعايتها للعديد من المشروعات البحثية التطبيقية والتي تقدم الحلول الصناعية لمشاكل القطاعات المختلفة بالدولة عن طريق نقل التكنولوجيا لمختلف القطاعات الصناعية.

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وأوضح "التراس"، أنه تم الإتفاق على التعاون في المجالات البحثية والتدريبية من خلال الاستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفى استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة والدراسات العليا ودعم المشروعات البحثية والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن المشروعات البحثية ومشروعات الطلبة في مجالات نشاط الهيئة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية التابعة للهيئة بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات العربية للتصنيع المختلفة.

في هذا السياق, أشاد الدكتور عثمان سيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية وتطلع بدور رئيسى في تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد القومي في مجالات الصناعة المختلفة، مشيرًا لتميز العربية للتصنيع و امتلاكها خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في تطوير قطاعي البحوث والتدريب وتأهيل الكوادر العلمية في مؤسسات التعليم العالي وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف، أن المشروعات البحثية المشتركة نستهدف بها الوصول إلى منتجات مصرية عالية الجودة وإمداد الجهات الصناعية التابعة للعربية للتصنيع بالنتائج العلمية ,مشيدا بجهود الهيئة في الإرتقاء بنسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة.