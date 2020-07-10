أخبار مصر | "أمهات مصر" يطالبن بغلق برامج التيك توك: تفسد الأخلاق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يطالبن بغلق برامج التيك توك: تفسد الأخلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، الجهات المسئولة بغلق برنامج "التيك توك" نظرا لما كان له تاثير سلبي علي أخلاق الفتيات والشباب داخل المجتمع المصري، وتطور الأمر إلي انتحار طفل بسبب لعبة "المشنقة".

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الفترة الأخيرة شهدت إنتشار كبير وواسع لفيديوهات التيك توك لبعض الفتيات غير إخلاقية وتثير الشباب وعرضت أصاحبها للحبس، وبما أن مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت في كل منزل وهو ما جعل هذة الفديوهات تنتشر بشكل كبير.

وأشارت عبير إلي أن الأمر تطور بشكل كبير، حيث بدء الأطفال يستخدمونها حتي ولو بشكر ساخر أو ترفيهي، دون علم أولياء أمورهم ودون متابعة لهم منهم، الأمر الذي قد يتم أستخدامها بطريقة غير أخلاقية.

وناشدت عبير، عضو المجلس القومي للمرأة، أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم بشكل مستمر ومعرفة أدق تفاصيلهم والتطبيقات الموجوة علي هواتفهم من أجل توعيتهم وحمايتهم من خطورة هذة التطبيقات، ومن ناحية أخري ناشدت الجهات المسئولة بغلق هذة التطبيقات لحماية الشباب والمجتمع من خطورتها.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، مؤكدين أن برنامج التيك توك يؤدي إلي الفساد الأخلاقي وتدمير الشباب والفتيات، مطالبين بغلقة في أسرع وقت ممكن.

وحكت إسراء أحمد علي، منسق اتحاد أمهات مصر، تجربتها مع أبنائها، قائلة: "كان واخد نص وقتهم يكاد يكون طول اليوم فاتحين التيك توك علي التابلت من مشاهده الفيديوهات أو تقليدها أو تقليد التحديات فيها، ولاحظت وجود عنف بينهم وبين بعض في بعض التحديات الموجوده من ضرب أو تحديات أخري، ومن ضمن التحديات الخطيره انني وجدت ولادي يقوموا بخنق بعض كنوع من أنواع التحديات وبيقوموا بتصويرها كنوع من أنواع التوثيق زيها زي اللي بيحصل علي هذا التطبيق، فقومت بمسح هذا التطبيق فورا لما يمثله من خطوره ع أولادي، وهذه اللعبة تسمي "المشنقة" علي تطبيق التيك توك".

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