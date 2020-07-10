مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. العثور على طفلة مشنوقة والبحث عن اثنين غرقا بمياه النيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. العثور على طفلة مشنوقة والبحث عن اثنين غرقا بمياه النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

بعد أسبوع من المطاردة.. تفاصيل القبض على المتهم بقتل زوجته في أوسيم

أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن الزوج المتهم بقتل زوجته بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، ألقى القبض عليه بعد أسبوع مطاردات مع قوات الشرطة، موضحا أنه لدي وصول القوات إلى مكان اختبائه، واستشعاره بالقوات يفر هاربا، حتي تمكنت القوات من القبض عليه، بمكان اختبائه بعد أسبوع مطاردات، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا )

أول قرار من النيابة بشأن واقعة العثور على طفلة مشنوقة بأوسيم

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات عثر عليها مشنوقة داخل منزلها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا )

"مصروف البيت" كلمة السر.. حبس قاتل زوجته في أوسيم

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس مالك محل قطع غيار سيارات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة بشتيل بأوسيم، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا )

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بأوسيم

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة مشنوقة داخل منزلها، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، حيث تحفظت القوات على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط المنزل محل الجريمة، لتفريغها ومعرفة الدخول والخروج، وقت الجريمة، لسهولة التوصل إلى مرتكبي الجريمة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا )

البحث عن جثتي طفلين غرقا بنهر النيل في المعادي

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثتين لطفلين غرقا منذ يومين في مياه النيل بمنطقة كورنيش المعادي بمحافظة القاهرة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا )

العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها في أوسيم