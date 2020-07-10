«السايس» يهدي بوكيه ورد للعاملين بمستشفى عزل ملوي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، مستشفى العزل، وقدم باقة «بوكيه ورد» للأطقم الطبية تقديرًا لدورهم البطولي في مواجهة والتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحسن رعاية المصابين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التلاحم مع جميع أجهزة الدولة والمتابعة المستمرة لمستشفيات العزل.
كان في استقبال رئيس المدينة، الأطقم الطبية بمستشفى العزل، إذ قدم لهم بوكية من الورد شاكرا دور جيش مصر الأبيض على مايبذلوه من جهد ملموس في معالجة مرضى فيروس كورونا، وتقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي ومتابعة توفير جميع المستلزمات الطبية وتوفير النواقص منها.
وقال رئيس مركز ملوي، إن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يوجه دائمًا بضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي لجميع العاملين في المجال الطبي، معربًا عن سعادته البالغة بهذا التكليف الذي أشعره بالفخر والاعتزاز لمقابلة رجال الجيش الأبيض المرابطين في الميدان.
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