شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: الإغلاق مصير كل فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه حتى هذه اللحظة لم نسجل حالة إصابة واحدة بين السائحين الذين جاءوا إلى مصر، ولا حتى حالة اشتباه، وهذا يدل على أن الضوابط التي قمنا بوضعها كلها سليمة وجادة، موجهًا الشكر للعاملين بالقطاع السياحي لالتزامهم بالضوابط.

وأضاف «العناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن أول دفعة من السياح غادرت مصر بعد قضائهم إجازاتهم دون إصابة واحدة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن أصحاب الفنادق يعلمون جيدًا أن السياحة في خطر، وأن الموظف الذي تساهل سوف يكون ذلك إغلاق الفندق الذي يعمل به، ولن يجد مكانًا للعمل فيه مرة أخرى، ولذلك الجميع حريصون على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجدّ.

وأكد «العناني» أن أي فندق يتقاعس في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا» سيكون مصيره الإغلاق.